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Новак ДЖОКОВИЧ: «Провел солидный матч»

Серб вышел во второй раунд Уимблдона

  • 04.07.2018 11:29
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Вчера в первом раунде Уимблдона Новак Джокович уверенно обыграл Тенниса Сандгрена 6:3, 6:1, 6:2.

Экс-первая ракетка мира прокомментировал свою победу:

«Я никогда не играл с Теннисом ранее, и мне потребовалось некоторое время для того, чтобы привыкнуть к его ритму. Я часто затягивал геймы на подаче Сандгрена, и это сыграло свою роль.

В целом я провёл солидный матч. Сами условия были достаточно странными. Тяжело играть первый матч на Уимблдоне – всегда хочется начать турнир хорошо».

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