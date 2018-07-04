Новак ДЖОКОВИЧ: «Провел солидный матч»

Вчера в первом раунде Уимблдона Новак Джокович уверенно обыграл Тенниса Сандгрена 6:3, 6:1, 6:2.

Экс-первая ракетка мира прокомментировал свою победу:

«Я никогда не играл с Теннисом ранее, и мне потребовалось некоторое время для того, чтобы привыкнуть к его ритму. Я часто затягивал геймы на подаче Сандгрена, и это сыграло свою роль.

В целом я провёл солидный матч. Сами условия были достаточно странными. Тяжело играть первый матч на Уимблдоне – всегда хочется начать турнир хорошо».