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21 сеяный теннисист вылетел с Уимблдона в первом раунде

11 потерь в мужской сетке, 10 в женской

  • 04.07.2018 07:48
  • 720 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images
© Getty Images

Вчера завершились матчи первого раунда Уимблдона-2018 в мужском и женском одиночном разрядах. Они подарили немало сенсационных результатов.

Суммарно из 64 сеянных теннисистов (по 32 в мужской и женской сетках) 21 игрок прекратил борьбу на турнире уже в первом круге. 11 потерей в мужской части сетки, 10 – в женской.

У мужчин вылетели болгарин Григор Димитров (6), австриец Доминик Тим (7), бельгиец Давид Гоффен (10), хорват Борна Чорич (16), американец Джек Сок (18), испанец Пабло Карреньо-Буста (20), француз Ришар Гаске (23), серб Филип Краинович (28), итальянец Марко Чеккинато (29), испанец Фернандо Вердаско (30) и аргентинец Леонардо Майер (32).

У женщин прекратили борьбу американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6), чешка Петра Квитова (8), американка Коко Вандевей (16), словачка Магдалена Рыбарикова (19), латвийка Анастасия Севастова (21), россиянки Мария Шарапова (24) и Анастасия Павлюченкова (28), китаянка Чжен Шуай (31).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.07.2018 08:00
    -1
    Ничего странного... Дальше будет еще интересней, идет игра на контору. Ведь это так просто - поставить неплохие деньги на свое поражение, тем более, что знаешь даже сет, в котором проиграешь...
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