21 сеяный теннисист вылетел с Уимблдона в первом раунде

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ОФІЦІЙНО: Чорноморець включений до УПЛ замість Полтави 08:57 — Geoman Я может не очень в курсе нюансов полтавского футбола, но как мне кажется в Полтаве всегда была од...