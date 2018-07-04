21 сеяный теннисист вылетел с Уимблдона в первом раунде

Вчера завершились матчи первого раунда Уимблдона-2018 в мужском и женском одиночном разрядах. Они подарили немало сенсационных результатов.
Суммарно из 64 сеянных теннисистов (по 32 в мужской и женской сетках) 21 игрок прекратил борьбу на турнире уже в первом круге. 11 потерей в мужской части сетки, 10 – в женской.
У мужчин вылетели болгарин Григор Димитров (6), австриец Доминик Тим (7), бельгиец Давид Гоффен (10), хорват Борна Чорич (16), американец Джек Сок (18), испанец Пабло Карреньо-Буста (20), француз Ришар Гаске (23), серб Филип Краинович (28), итальянец Марко Чеккинато (29), испанец Фернандо Вердаско (30) и аргентинец Леонардо Майер (32).
У женщин прекратили борьбу американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6), чешка Петра Квитова (8), американка Коко Вандевей (16), словачка Магдалена Рыбарикова (19), латвийка Анастасия Севастова (21), россиянки Мария Шарапова (24) и Анастасия Павлюченкова (28), китаянка Чжен Шуай (31).
Источник — Sport.ua
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