Шарапова вылетела с Уимблдона

Череда сенсаций на Уимблдоне продолжилась: поражение в первом круге потерпела экс-чемпионка турнира Мария Шарапова.
В трех сетах она уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко. Матч продолжался 3 часа и 11 минут.
1-й раунд
Виталия Дьяченко (Россия) - Мария Шарапова (Россия, 24) - 6:7 (3), 7:6 (3), 6:4
Во втором раунде Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин, которая обыграла Марию Саккари.
Источник — Sport.ua
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