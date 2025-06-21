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WTA
21 июня 2025, 14:25 | Обновлено 21 июня 2025, 15:16
1124
2

Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

21 июня 2025, 14:25 | Обновлено 21 июня 2025, 15:16
1124
2
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

21 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде квалификации украинка играет против Виталии Дьяченко (WTA 589). Время начала встречи – 14:20 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в финале отбора поборется либо против Ольги Данилович, либо против Настасьи Шунк.

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Юлия Стародубцева Виталия Дьяченко WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Тут без змін... Юля ніяка. Якийсь кацапський ноунейм диктує гру, ганяє Юлю, як школярку
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