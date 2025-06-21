Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде квалификации украинка играет против Виталии Дьяченко (WTA 589). Время начала встречи – 14:20 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в финале отбора поборется либо против Ольги Данилович, либо против Настасьи Шунк.