WTA21 июня 2025, 14:25 | Обновлено 21 июня 2025, 15:16
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Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
21 июня 2025, 14:25 | Обновлено 21 июня 2025, 15:16
1124
2
21 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде квалификации украинка играет против Виталии Дьяченко (WTA 589). Время начала встречи – 14:20 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча в финале отбора поборется либо против Ольги Данилович, либо против Настасьи Шунк.
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Тут без змін... Юля ніяка. Якийсь кацапський ноунейм диктує гру, ганяє Юлю, як школярку
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