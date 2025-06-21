Стародубцева обыграла нейтралку из шестой сотни в квалификации Бад-Хомбурга
Юлия в трех сетах одолела Виталию Дьяченко в первом раунде отбора к пятисотнику
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Виталию Дьяченко (WTA 589) за 2 часа и 21 минуту.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, квалификация
Виталия Дьяченко – Юлия Стародубцева (Украина) [6] – 6:3, 3:6, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
В решающем поединке квалификации Стародубцева поборется против Ольги Данилович (Сербия, WTA 37). Победительница противостояния получит место в основной сетке пятисотника.
В основе Бад-Хомбурга Украину гарантировано представят Элина Свитолина и Марта Костюк.
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