Стародубцева обыграла нейтралку из шестой сотни в квалификации Бад-Хомбурга

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Виталию Дьяченко (WTA 589) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, квалификация

Виталия Дьяченко – Юлия Стародубцева (Украина) [6] – 6:3, 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В решающем поединке квалификации Стародубцева поборется против Ольги Данилович (Сербия, WTA 37). Победительница противостояния получит место в основной сетке пятисотника.

В основе Бад-Хомбурга Украину гарантировано представят Элина Свитолина и Марта Костюк.