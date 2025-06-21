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WTA
21 июня 2025, 16:47 |
246
1

Стародубцева обыграла нейтралку из шестой сотни в квалификации Бад-Хомбурга

Юлия в трех сетах одолела Виталию Дьяченко в первом раунде отбора к пятисотнику

21 июня 2025, 16:47 |
246
1
Стародубцева обыграла нейтралку из шестой сотни в квалификации Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) вышла в финал квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Виталию Дьяченко (WTA 589) за 2 часа и 21 минуту.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, квалификация

Виталия Дьяченко – Юлия Стародубцева (Украина) [6] – 6:3, 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В решающем поединке квалификации Стародубцева поборется против Ольги Данилович (Сербия, WTA 37). Победительница противостояния получит место в основной сетке пятисотника.

В основе Бад-Хомбурга Украину гарантировано представят Элина Свитолина и Марта Костюк.

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Юлия Стародубцева Виталия Дьяченко WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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taras_sidyi
Щоб обіграти дно рейтинга знадобилося аж цілих ТРИ! сети. Ну це потужно, це вартує гучних заголовків
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