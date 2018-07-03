Козлова проиграла в первом круге Уимблдона

Третья ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) не сумела преодолеть стартовый барьер Уимблдонского турнира. В матче первого круга украинка в трех сетах уступила американке Дженнифер Брэди (№74 WTA).

Уимблдон. 1-й круг

Катерина Козлова (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 2:6, 6:7(4), 2:6

Козлова неплохо начала матч и даже заработала два брейкпоинта на подаче соперницы. Ключевым стал провал в четвертом гейме, когда со счета 30:30 украинка сделала две двойных ошибки подряд. К слову, за два стартовых гейма на своей подаче украинка совершила их пять (за весь второй сет было 3). Американка отблагодарила украинку тем, что стала увереннее играть и сделала еще один брейк в восьмом гейме – 6:2.

Вторая партия должна была стать последней, ведь Брэди вела с брейком и ничего не предвещало возобновления борьбы. К чести Козловой, в 9-м гейме она зацепилась на больше-меньше и с третьего раза реализовала брейкпоинт. На тай-брейке Катерина вырвалась вперед и уверенно довела партию до победы.

К сожалению, после удачного тай-брейка был полностью провален старт финального сета. 0:3 на старте, две проигранных подачи и минимальные шансы на камбэк. Брэди грамотно распределила силы, заставила своих болельщиков немного поволноваться в восьмом гейме, но все же завершила встречу на мажорной ноте.

Во втором круге американка попытает счастья в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт.