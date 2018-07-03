Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Козлова проиграла в первом круге Уимблдона

Украинка в трех сетах уступила американке Дженнифер Брэди

  • 03.07.2018 18:09
  • 750 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Третья ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) не сумела преодолеть стартовый барьер Уимблдонского турнира. В матче первого круга украинка в трех сетах уступила американке Дженнифер Брэди (№74 WTA).
 
Уимблдон. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 2:6, 6:7(4), 2:6
 
Козлова неплохо начала матч и даже заработала два брейкпоинта на подаче соперницы. Ключевым стал провал в четвертом гейме, когда со счета 30:30 украинка сделала две двойных ошибки подряд. К слову, за два стартовых гейма на своей подаче украинка совершила их пять (за весь второй сет было 3). Американка отблагодарила украинку тем, что стала увереннее играть и сделала еще один брейк в восьмом гейме – 6:2.
 
Вторая партия должна была стать последней, ведь Брэди вела с брейком и ничего не предвещало возобновления борьбы. К чести Козловой, в 9-м гейме она зацепилась на больше-меньше и с третьего раза реализовала брейкпоинт. На тай-брейке Катерина вырвалась вперед и уверенно довела партию до победы.
 
К сожалению, после удачного тай-брейка был полностью провален старт финального сета. 0:3 на старте, две проигранных подачи и минимальные шансы на камбэк. Брэди грамотно распределила силы, заставила своих болельщиков немного поволноваться в восьмом гейме, но все же завершила встречу на мажорной ноте.
 
 
Во втором круге американка попытает счастья в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Oleksandr Goncharov
      Oleksandr Goncharov, 03.07.2018 18:20
    +11
    А що за рахунок? Дівчата також до 3 переможних сетів грають, як чоловіки? Виправте.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.