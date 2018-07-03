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Катерина Козлова – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга Уимблдона

  • 03.07.2018 10:25
  • 356 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images.
© Getty Images.
3 июля на Уимблдоне третья ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) проведет поединок первого круга против Дженнифер Брэди (№74 WTA) из США.
 
Матч будет сыгран третьим запуском на корте №6. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество американке – 1,55, победа украинки оценена коэффициентом 2,65. Ранее теннисистки не встречаились.
 
Плеер в видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 03.07.2018 10:43
    0
    Катюха вперед до перемоги !!!
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