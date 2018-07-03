Катерина Козлова – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля на Уимблдоне третья ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) проведет поединок первого круга против Дженнифер Брэди (№74 WTA) из США.
Матч будет сыгран третьим запуском на корте №6. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество американке – 1,55, победа украинки оценена коэффициентом 2,65. Ранее теннисистки не встречаились.
Плеер в видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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