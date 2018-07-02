Джон МАКИНРОЙ: «Кирьос невероятно талантлив»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой заявил, что считает самым талантливым молодым теннисистом Ника Кирьоса:
«Для меня Ник – наиболее талантливый теннисист последних десяти лет после Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Он невероятно талантлив. Киргиос мог бы легко попасть в топ-6 или топ-8 мира прямо сейчас, если бы здоровье позволяло ему играть чаще.
Ник пропустил почти весь грунтовый сезон и много матчей на харде. Тем не менее ему было бы непросто показывать стабильный теннис не только с физической точки зрения, но и с психологической».
Источник — ESPN
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