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Джон МАКИНРОЙ: «Кирьос невероятно талантлив»

Легендарный американец восхищается Ником Кирьосом

  • 02.07.2018 18:15
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Getty Images. Ник Кирьос
© Getty Images. Ник Кирьос

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой заявил, что считает самым талантливым молодым теннисистом Ника Кирьоса:

«Для меня Ник – наиболее талантливый теннисист последних десяти лет после Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Он невероятно талантлив. Киргиос мог бы легко попасть в топ-6 или топ-8 мира прямо сейчас, если бы здоровье позволяло ему играть чаще.

Ник пропустил почти весь грунтовый сезон и много матчей на харде. Тем не менее ему было бы непросто показывать стабильный теннис не только с физической точки зрения, но и с психологической».

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Источник — ESPN

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