Маррей не хочет завершать карьеру

Из-за травмы локтя Энди Маррей пропустил практически год. Сейчас его участие в Уимблдоне по-прежнему под вопросом.
Однако экс-первая ракетка мира заявил, что не хочет завершать карьеру:
«Если бы завтра мне пришлось закончить карьеру, я был бы очень расстроен, потому что до сих пор люблю играть. Я люблю теннис, мне нравится его смотреть, нравится путешествовать.
В нем нет ничего, от чего бы я с радостью отказался. Я хочу играть как можно дольше, если у меня будет физическая возможность».
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