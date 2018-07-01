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Маррей не хочет завершать карьеру

Британец намерен продолжать выступления

  • 01.07.2018 15:49
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Из-за травмы локтя Энди Маррей пропустил практически год. Сейчас его участие в Уимблдоне по-прежнему под вопросом.

Однако экс-первая ракетка мира заявил, что не хочет завершать карьеру:

«Если бы завтра мне пришлось закончить карьеру, я был бы очень расстроен, потому что до сих пор люблю играть. Я люблю теннис, мне нравится его смотреть, нравится путешествовать.

В нем нет ничего, от чего бы я с радостью отказался. Я хочу играть как можно дольше, если у меня будет физическая возможность».

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