Маррей не хочет завершать карьеру

Из-за травмы локтя Энди Маррей пропустил практически год. Сейчас его участие в Уимблдоне по-прежнему под вопросом.

Однако экс-первая ракетка мира заявил, что не хочет завершать карьеру:

«Если бы завтра мне пришлось закончить карьеру, я был бы очень расстроен, потому что до сих пор люблю играть. Я люблю теннис, мне нравится его смотреть, нравится путешествовать.

В нем нет ничего, от чего бы я с радостью отказался. Я хочу играть как можно дольше, если у меня будет физическая возможность».