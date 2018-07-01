Миша Зверев выиграл турнир в Истборне

Немец Миша Зверев выиграл травяной турнир категории ATP 250 в Истборне. В финальном поединке 30-летний теннисист переиграл Лукаша Лацко из Словакии.
Истборн. Финал
Миша Зверев (Германия) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4
Для Зверева это первый одиночный титул АТР в карьере. Ранее он выиграл три трофея в парном разряде и сыграл в двух одиночных финалах (Женева-2017, Метц-2010).
На пути в финал Зверев-старший обыграл Николаса Ярри, Стива Джонсона, Дениса Шаповалова и Михаила Кукушкина.
30-летний Лукаш Лацко также боролся за свой первый титул АТР.
Источник — Sport.ua
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