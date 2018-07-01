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Миша Зверев выиграл турнир в Истборне

В финале немецкий теннисист переиграл Лукаша Лацко из Словакии

  • 01.07.2018 08:37
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Getty Images. Миша Зверев
© Getty Images. Миша Зверев
Немец Миша Зверев выиграл травяной турнир категории ATP 250 в Истборне. В финальном поединке 30-летний теннисист переиграл Лукаша Лацко из Словакии.
 
Истборн. Финал
Миша Зверев (Германия) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4
 
Для Зверева это первый одиночный титул АТР в карьере. Ранее он выиграл три трофея в парном разряде и сыграл в двух одиночных финалах (Женева-2017, Метц-2010).
 
На пути в финал Зверев-старший обыграл Николаса Ярри, Стива Джонсона, Дениса Шаповалова и Михаила Кукушкина.
 
30-летний Лукаш Лацко также боролся за свой первый титул АТР.
 
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Источник — Sport.ua

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