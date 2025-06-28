Четырехкратный чемпион Истборна. Фритц взял второй травяной трофей в сезоне

Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 5) стал чемпионом травяного турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания).

Многократный чемпион Истборна и первый сеяный Фритц переиграл в двухсетовом поединке своего соотечественника Дженсона Бруксби (ATP 149) и выиграл свой четвертый трофей на этом турнире.

Тейлор завоевал свой второй титул в сезоне на травяных кортах и десятый карьерный титул в ATP-туре.

ATP 250 Истборн. Финал

Тейлор Фритц (США) [1] – Дженсон Бруксби (США) – 7:5, 6:1

Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут.

Это был их третий поединок и вторая подряд победа Тейлора Фритца.