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Ник КИРЬОС: «Ожидаю успеха на Уимблдоне»

Австралийский теннисист надеется, что локоть не будет его беспокоить

  • 28.06.2018 18:35
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Getty Images. Ник Кирьос
© Getty Images. Ник Кирьос

Ник Кирьос рассказал о том, как проходила его подготовка к стартующему на следующей неделе Уимблдону:

«Я отлично чувствую себя в преддверии Уимблдона. Я провёл отличный турнир в Штутгарте, где в полуфинале уступил Федереру.

После этого я обыграл Маррея, Эдмунда и Лопеса на пути в 1/2 финала в Лондоне. К тому же мы снова сыграли в паре с Хьюиттом – это всегда очень весело. Я ожидаю успеха на Уимблдоне.

Цель № 1 для меня – это закончить год без боли в локте. Очень хочу войти в следующий сезон полностью здоровым».

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