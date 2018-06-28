Ник КИРЬОС: «Ожидаю успеха на Уимблдоне»

Ник Кирьос рассказал о том, как проходила его подготовка к стартующему на следующей неделе Уимблдону:

«Я отлично чувствую себя в преддверии Уимблдона. Я провёл отличный турнир в Штутгарте, где в полуфинале уступил Федереру.

После этого я обыграл Маррея, Эдмунда и Лопеса на пути в 1/2 финала в Лондоне. К тому же мы снова сыграли в паре с Хьюиттом – это всегда очень весело. Я ожидаю успеха на Уимблдоне.

Цель № 1 для меня – это закончить год без боли в локте. Очень хочу войти в следующий сезон полностью здоровым».