С. Уильямс отказалась сдавать допинг-тест

14 июня к Серене Уильямс пришел допинг-офицер, однако американка отказалась сдавать допинг-тест.
Вместо этого американка позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на то, что у нее слишком часто берут допинг-тесты.
При этом Уильямс избежит какого-либо наказания за отказ от прохождения допинг-теста, поскольку перед этим американку не позвонили и не предупредили о допинг-тесте.
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