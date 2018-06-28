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С. Уильямс отказалась сдавать допинг-тест

Американка не будет наказана за отказ от допинг-теста

  • 28.06.2018 17:45
  • 1055 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. серена Уильямс
© Getty Images. серена Уильямс

14 июня к Серене Уильямс пришел допинг-офицер, однако американка отказалась сдавать допинг-тест.

Вместо этого американка позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на то, что у нее слишком часто берут допинг-тесты.

При этом Уильямс избежит какого-либо наказания за отказ от прохождения допинг-теста, поскольку перед этим американку не позвонили и не предупредили о допинг-тесте.

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(2 голоса)

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 28.06.2018 17:55
    0
    Лол, её не было дома вообще-то. Как она могла отказаться?
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 28.06.2018 18:12
    +2
    Это как к моему другу, приходят с повесткой в армию , а его нет дома никогда,даже когда он есть)
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    georg109
    online
      georg109, 28.06.2018 18:20
    +2
    Ключевые слова..... к Серене Уильямс пришел допинг-офицер, однако американка отказалась сдавать допинг-тест....
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