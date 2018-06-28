С. Уильямс отказалась сдавать допинг-тест

14 июня к Серене Уильямс пришел допинг-офицер, однако американка отказалась сдавать допинг-тест.

Вместо этого американка позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на то, что у нее слишком часто берут допинг-тесты.

При этом Уильямс избежит какого-либо наказания за отказ от прохождения допинг-теста, поскольку перед этим американку не позвонили и не предупредили о допинг-тесте.