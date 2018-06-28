Маррей не уверен, что выступит на Уимблдоне

Вчера Энди Маррей во втором раунде турнира с Истборне уступил Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 4:6. Британец недоволен своей формой и по-прежнему не знает, выступит ли на Уимблдоне:

«Пока могу сказать только одно - если я решу сыграть на Уимблдоне, то буду там бороться изо всех сил. В конце концов, риск вновь повредить бедро в Лондоне не больше, чем на каких-то других соревнованиях.

В течение пары последних недель мне удалось добиться заметного прогресса. К сожалению, победить Эдмунда я не смог. Не хочу просто выступить на Уимблдоне. Хочу быть конкурентоспособным. Если почувствую себя физически и психологически готовым, то сыграю».