Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Маррей не уверен, что выступит на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира по-прежнему может пропустить главный травяной турнир

  • 28.06.2018 13:02
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Вчера Энди Маррей во втором раунде турнира с Истборне уступил Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 4:6. Британец недоволен своей формой и по-прежнему не знает, выступит ли на Уимблдоне:

«Пока могу сказать только одно - если я решу сыграть на Уимблдоне, то буду там бороться изо всех сил. В конце концов, риск вновь повредить бедро в Лондоне не больше, чем на каких-то других соревнованиях.

В течение пары последних недель мне удалось добиться заметного прогресса. К сожалению, победить Эдмунда я не смог. Не хочу просто выступить на Уимблдоне. Хочу быть конкурентоспособным. Если почувствую себя физически и психологически готовым, то сыграю».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.