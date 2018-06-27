МУГУРУСА: «Победа на Уимблдоне важнее, чем на Ролан Гаррос»

Уже на следующей неделе Гарбинье Мугуруса приступит к защите титула чемпионки Уимблдона. Испанка, которая в 2016 году также выиграла Ролан Гаррос, рассказала о том, как готовится к турниру:

«Мне нравится готовить дома, а также покупать продукты в магазинах. Может, для большинства людей это нечто обыденное, но я это просто обожаю. Мне нравятся небольшие магазины на Уимблдоне. Иногда люди узнают меня и подходят поздороваться, но при этом ведут себя вежливо, это очень приятно.

Обычно мы живём в отеле. Ты приходишь, закрываешь дверь и остаёшься в одиночестве. Но во время Уимблдона я живу в доме с командой. Я так много езжу по ходу сезона, очень много живу в отелях и так рада наконец пожить в доме. Это приятное изменение.

Самое приятное в звании чемпионки Уимблдона то, что ты становишься частью истории. Ты видишь все эти имена и находишь среди них своё. Я с детства смотрела этот турнир. Трофей с Уимблдона занимает особое место в моём доме вместе с трофеем с Ролан Гаррос. Может быть, победа на Уимблоне даже важнее, так как люди в мире больше знают об Уимблдоне, чем о Ролан Гаррос.

Один из моментов, который выделяется на общем фоне, это выход на корт в финале Уимблдона. Конечно, я никогда не забуду матчбол и то, как подняла трофей над головой. Я потом не пересматривала финал целиком и не думаю, что сделаю это перед Уимблоном, так как видела немало обзоров той встречи.

Как член Всеанглийского клуба ты можешь зайти выпить чаю, но на это у меня времени нет. У нас середина сезона и загруженный график. Я не могу просто устроить чаепитие и поесть сэндвичи. Но хотелось бы сделать это в будущем, когда свободного времени станет больше».