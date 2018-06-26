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Истборн. Бондаренко проиграла третьей сеяной

Украинская теннисистка не сумела составить конкуренцию Петре Квитовой из Чехии

  • 26.06.2018 16:45
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Во втором раунде травяного Премьера в Истборне украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№89 WTA) не сумела одержать победу над восьмой ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.
 
Истборн. 2-й раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 5:7, 3:6
 
В стартовом сете Квитова вела с брейком, но Бондаренко нашла в себе силы вернуться в игру и сделать счет 5:5. К сожалению, следующие два гейма остались за соперницей украинки.
 
Во второй партии Бондаренко повела 3:1, но проиграла следующие 5 геймов, выиграв при этом всего 6 очков.
 
В 1/8 финала Квитова сыграет против победительницы матча Гаврилова – Радваньска.
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Источник — Sport.ua

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