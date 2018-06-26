Истборн. Бондаренко проиграла третьей сеяной

Во втором раунде травяного Премьера в Истборне украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№89 WTA) не сумела одержать победу над восьмой ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.

Истборн. 2-й раунд

Катерина Бондаренко (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 5:7, 3:6

В стартовом сете Квитова вела с брейком, но Бондаренко нашла в себе силы вернуться в игру и сделать счет 5:5. К сожалению, следующие два гейма остались за соперницей украинки.

Во второй партии Бондаренко повела 3:1, но проиграла следующие 5 геймов, выиграв при этом всего 6 очков.

В 1/8 финала Квитова сыграет против победительницы матча Гаврилова – Радваньска.