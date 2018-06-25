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Цуренко уже приехала на Уимблдон

Украинка готовится к третьему в сезоне турниру Большого Шлема

  • 25.06.2018 21:44
  • 387 просмотров
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Уже в следующий понедельник, 2 июля начнется третий в сезоне турнир Большого Шлема – Уимблдон.

Леся Цуренко решила пропустить проходящий на этой неделе травяной турнир WTA в Истборне, дабы лучше подготовиться к Уимблдону.

Уже сегодня, за неделю до старта турнира, Цуренко прибыла в Уимблдон, о чем сообщила на своей странице в Инстаграме:

 

Hello @wimbledon ☘️🍀🌱🎾 #grass #london #wimbledon #2018 #beautiful #tennis #courts

Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

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Источник — Instagram

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