Цуренко уже приехала на Уимблдон

Уже в следующий понедельник, 2 июля начнется третий в сезоне турнир Большого Шлема – Уимблдон.
Леся Цуренко решила пропустить проходящий на этой неделе травяной турнир WTA в Истборне, дабы лучше подготовиться к Уимблдону.
Уже сегодня, за неделю до старта турнира, Цуренко прибыла в Уимблдон, о чем сообщила на своей странице в Инстаграме:
Источник — Instagram
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