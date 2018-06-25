Цуренко уже приехала на Уимблдон

Судья какой-то каким комментатор, игры рукой не было как токавой, просто мяч попал в руку , если...

22:53 — Diego_Maradona

Классная пятка)))

22:53 — Diego_Maradona

Когда били в хрестовину тоже, но Де Хеа даже не реагирует. После той ошибки, он как заторможен.

22:52 — viktor112007

снова Марокко не повезло) на хз по поводу оффсайда, там реально не понять)

22:52 — AVSLUTSK

2:2