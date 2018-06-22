Маррей сыграет в Истборне

Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей примет участие в травяном турнире ATP-250 в Истборне.
Сообщается, что решение о возможном участии теннисиста на Уимблдоне будет принято позже.
Напомним, Маррей долгое время не выступал из-за травм, которые повлеки за собой несколько операций. С июля 2017 года Энди сыграл 3 поединка и все проиграл.
Источник — Twitter
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