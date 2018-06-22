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Маррей сыграет в Истборне

Британец пока не решил, будет ли выступать на Уимблдоне

  • 22.06.2018 17:47
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей примет участие в травяном турнире ATP-250 в Истборне.
 
Сообщается, что решение о возможном участии теннисиста на Уимблдоне будет принято позже.
 
Напомним, Маррей долгое время не выступал из-за травм, которые повлеки за собой несколько операций. С июля 2017 года Энди сыграл 3 поединка и все проиграл.
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Источник — Twitter

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