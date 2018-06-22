Истборн. Бондаренко вышла в финал квалификации

17:22 — Pavlo Pavliuchenko

После таких новостей в который раз хочется заявить, что в ЧУкре "ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМУМ 16 КОММ...

17:12 — Андрей Бибиков

Про Ингулец кому интересно, все тут пишут, его возьмите, но им то предлагали тоже и они отказалис...