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Истборн. Бондаренко вышла в финал квалификации

Украинка в двух сетах переиграла британку Иден Сильву

  • 22.06.2018 16:50
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№88 WTA) уверенно преодолела полуфинал квалификации на травяном Премьере в Истборне. На пути в финал украинка в двух сетах переиграла британку Иден Сильву (№524 WTA).
 
Истборн. Полуфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Иден Сильва (Великобритания) – 6:3, 6:2
 
За выход в основною сетку Бондаренко сыграет против Аны Конюх из Хорватии.
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Источник — Sport.ua

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