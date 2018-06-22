Истборн. Бондаренко вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№88 WTA) уверенно преодолела полуфинал квалификации на травяном Премьере в Истборне. На пути в финал украинка в двух сетах переиграла британку Иден Сильву (№524 WTA).
Истборн. Полуфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Иден Сильва (Великобритания) – 6:3, 6:2
За выход в основною сетку Бондаренко сыграет против Аны Конюх из Хорватии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.