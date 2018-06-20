Мальорка. Надежда Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда

Совсем не впечатлила сборная Португалии. Но они и на Евро2016 тоже сначала не выделялись

Сколько можно тягуть ЧО за уши? "Умерла, так умерла!") Ну не хочет сеньор Помидор иметь...

17:47 — nesenyk

Ты видать последние трусы на Марокко поставил,бросай ты эти ставки раз в футболе баран,наверное т...

17:47 — Vecnik

Отскочили не отскочили но в первом тайме ждал от Марокко совсем другого..Как по мне так отскочила...

17:46 — Vecnik

Не нравиться Рон мне(хотя и нападающий он топ на данный момент, Месси давно уже хава больше играе...