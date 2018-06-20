Мальорка. Надежда Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда

Надежда Киченок в паре с Анастасией Родионовой пробилась в 1/4 финала травяного турнира Мальорки.
В соперницах был дуэт Даниэлла Роуз Коллинс/Се Шувей.
Для победы Киченок и Родионовой понадобилось три сета - 5:7, 6:3, 10:6.
В следующем раунде дуэт встретится с парой Керхове/Морозова.
Источник — Sport.ua
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