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Мальорка. Надежда Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда

Украинская теннисистка добилась победы

  • 20.06.2018 16:53
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Getty images
© Getty images

Надежда Киченок в паре с Анастасией Родионовой пробилась в 1/4 финала травяного турнира Мальорки.

В соперницах был дуэт Даниэлла Роуз Коллинс/Се Шувей.

Для победы Киченок и Родионовой понадобилось три сета - 5:7, 6:3, 10:6.

В следующем раунде дуэт встретится с парой Керхове/Морозова.

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Источник — Sport.ua

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