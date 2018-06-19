Бирмингем. Цуренко вышла во второй круг

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного Премьера в Бирмингеме. В стартовом поединке украинка в 2 сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании.
Бирмингем. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:6(2), 7:5
Источник — Sport.ua
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