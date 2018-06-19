Бирмингем. Цуренко вышла во второй круг

Если игрок сознательно выносит мяч рукой из пустых ворот, то он придурок и может идти гулять. А в...

17:29 — Vladislav Pohily

Если это правда, то у Лунина просто какая-то сказочная биография будет. Менее чем за 3 года пройт...

17:28 — Yuriy Vilka

Ну не знаю... Лучше бы в Голландию или Германию. Мадридисты, вроде у Ромы покупают Алисона Бекера...

17:25 — Archie2012

У Реала Навас, торгуют Алиссона, есть ещё Касилья. На фига им Лунин?

17:23 — amokh

Лунин пошел стопами Ярмоленко..где только не играл уже и кто только не покупал его

17:21 — Naum1221

бо захист у РМ не такий і ідеальний. Навас чудовий кіпер і реал пожалкує , якшо його впродасть