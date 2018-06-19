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Бирмингем. Цуренко вышла во второй круг

Украинская теннисистка в напряженном матче обыграла британку Хизер Уотсон

  • 19.06.2018 17:19
  • 243 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного Премьера в Бирмингеме. В стартовом поединке украинка в 2 сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании.

Бирмингем. Первый круг
Леся Цуренко  (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:6(2), 7:5

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.06.2018 17:23
    0
    Нормальный старт. Все-таки играла с британкой, с детства привычной к траве. Дальше кто-то из пары Кр.Плишкова/Касаткина.
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