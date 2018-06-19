Бирмингем. Свитолина одолела Векич в трех сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела первый круг травяного Премьера в Бирмингеме. В стартовом поединке украинке понадобилось 3 сета для победы над хорваткой Донной Векич.

Бирмингем. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:1, 3:6, 6:1

Свитолина начала активно играть с первых минут. Векич слабо выглядела во время своей подачи, постоянно проигрывая украинке розыгрыши один за другим. На своей подаче Элина не ощутила проблем и уверенно выиграла стартовую партию с разгромным счетом 6:1.

Второй сет начался в похожем ключе, но у Свитолиной наступил небольшой спад, который тонко почувствовала Векич. Хорватка, уступая в счете 1:3, мобилизовала все силы и выиграла 5 геймов подряд. Вот такой вот холодный душ для пятой ракетки мира.

Третий сет начался с равной борьбы, но в четвертом гейме Свитолина заработала несколько брейкпоинтов, один них которых был реализован. После этого она выиграла еще один тяжелый гейм на больше-меньше, который и предопределил результат поединка.

Трудовая победа на старте с небольшим спадом в середине матча точно пойдет на пользу украинке. Для начала травяного сезона Элина моментами показывала очень неплохой теннис, но вот стабильности немного не хватило.

Во втором раунде Свитолина сыграет против победительницы матча Корне – Макарова.