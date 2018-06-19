Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бирмингем. Свитолина одолела Векич в трех сетах

Лучшая украинская теннисистка не без проблем прошла во второй круг травяного Премьера

  • 19.06.2018 15:15
  • 1250 просмотров
  • 10 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела первый круг травяного Премьера в Бирмингеме. В стартовом поединке украинке понадобилось 3 сета для победы над хорваткой Донной Векич.

Бирмингем. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:1, 3:6, 6:1

Свитолина начала активно играть с первых минут. Векич слабо выглядела во время своей подачи, постоянно проигрывая украинке розыгрыши один за другим. На своей подаче Элина не ощутила проблем и уверенно выиграла стартовую партию с разгромным счетом 6:1.
 
Второй сет начался в похожем ключе, но у Свитолиной наступил небольшой спад, который тонко почувствовала Векич. Хорватка, уступая в счете 1:3, мобилизовала все силы и выиграла 5 геймов подряд. Вот такой вот холодный душ для пятой ракетки мира.
 
Третий сет начался с равной борьбы, но в четвертом гейме Свитолина заработала несколько брейкпоинтов, один них которых был реализован. После этого она выиграла еще один тяжелый гейм на больше-меньше, который и предопределил результат поединка.
 
 

Трудовая победа на старте с небольшим спадом в середине матча точно пойдет на пользу украинке. Для начала травяного сезона Элина моментами показывала очень неплохой теннис, но вот стабильности немного не хватило.
 

Во втором раунде Свитолина сыграет против победительницы матча Корне – Макарова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    totake
    online
      totake, 19.06.2018 15:19
    0
    Вітаю! успіхів надалі
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 19.06.2018 15:19
    +1
    З перемогою Еліну! Минулорічні очки захистила))
    Далі по сітці Корне-Макарова, зараз в них третій сет
    Ссылка
    elinanub
    online
      elinanub, 19.06.2018 15:22
    -16
    Тупая курица , професионал тоже мне, достало, как можно вести 3-1 при перевесе и проиграть 5 геймов подряд ?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.06.2018 15:22
    +1
    Проблема сегодняшней Элины в том, что стабильной атакующей игры против соперниц из топ-50 ей хватает на сет-полтора. Сегодня она при счете 3:1 во второй партии решила, что игра окончена. И Векич взяла 5 геймов подряд. Хорошо еще, что в третьем сете удалось собраться и дожать. Но это всего лишь Векич. Пусть даже успевшая сыграть неплохой турнир на траве до Бирмингема, в отличие от Свитолиной, игравшей на этом покрытии впервые в году.
    Посмотрим, кто дальше. Корне с Макаровой тоже решили поиграть подольше.
    Ссылка
    elinanub
    online
      elinanub, 19.06.2018 15:24
    -8
    как же меня это достало, клоунада во втором сете. Никогда не пойму нах... так делать,......
    Ссылка
    elinanub
    online
      elinanub, 19.06.2018 15:27
    -9
    махнутая, выучи слово стабильность.
    Минусуйте меня на здоров-я , просто реально достало.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
    Вадім Рубік, 19.06.2018 15:30
    0
    Виграла і добре,при зміні стилю стабільності небуде,окремі нитики вже достали,вимагають покруче спортс ру від своїх,а обєктивності капля
    Ссылка
    pass19
    online
      pass19, 19.06.2018 15:37
    +2
    elinanub, 19.06.2018 15:27

    Минусуйте меня на здоров-я , просто реально достало.
    Добавил, Вам, для здоровья.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.06.2018 15:43
    0
    Корне. Пожалуй, что и неплохо. Многое будет зависеть от самой Элины.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.06.2018 15:53
    0
    корне це ще легше за Векіч, хіба злиється як з Джорджі минулого року
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.