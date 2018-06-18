Бирмингем. Каролина Плишкова проиграла в первом круге

Седьмая ракетка мира Каролина Плишкова неожиданно вылетела на старте травяного Премьера в Бирмингеме. В поединке первого круга она оказалась слабее словачки Магдалены Рыбариковой (№19 WTA).
Бирмингем. Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 2:6, 3:6
Для чешки это поражение стало третьим в пяти последних поединках. Напомним, в прошлом году Рыбарикова выбила Плишкову во втором круге Уимблдона.
В следующем раунде словачка померяется силами с Кристиной Младенович из Франции.
Украинские теннисистки сыграют первые поединки в Бирмингеме завтра, 19 июня.
Источник — Sport.ua
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