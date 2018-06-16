Бирмингем. Свитолина начнет турнир матчем против Векич

У вас есть голденбой коваленка. Внебрачный сын татарина

16:59 — mafiozi250

Дибала на скамейке , но зато какой-то Меза в старте. Сампаоли такой Сампаоли , не зря внешне на м...

16:56 — José María Gutiérrez Hernández

зато Криш уверенный да и Португалия так же не уверенно взяла Евро, рано кого то списывать, н...

16:56 — mafiozi250

Яиц не хватило.С Аргентиной вышли бы с поджатыми коленками и летели бы вероятно 0-2 уже , ну как ...

16:56 — airwolf77

а лысый судейко пеналь должен был ставить,тяжко будет команде Гнома

16:53 — kmdiller

Как-то пока не видно потенциальных чемпионов мира, Аргентина нервно, без защиты; Франция нулевая;...