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Бирмингем. Свитолина начнет турнир матчем против Векич

Украинские теннисистки получили соперниц на турнире

  • 16.06.2018 15:37
  • 664 просмотра
  • 2 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Травяной турнир в Бирмингеме, который является подготовкой к Уимблдону, Элина Свитолина начнет поединком против Донны Векич (42-й номер WTA).

Ранее украинка не успела вовремя подать документы на соревнование, однако в итоге получила возможность сыграть через wild card.

Еще одна украинская теннисистка, Леся Цуренко, на старте Бирмингема встретится с Хезер Уотсон (91-й номер WTA).

Полное расписание и даты встреч появятся позже.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.06.2018 16:15
    +3
    А Векич уже успела почувствовать траву, сегодня она играет полуфинал в Ноттингеме.
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 16.06.2018 16:18
    +2
    Ватсон на траве тоже не подарок.
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