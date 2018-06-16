Бирмингем. Свитолина начнет турнир матчем против Векич

Травяной турнир в Бирмингеме, который является подготовкой к Уимблдону, Элина Свитолина начнет поединком против Донны Векич (42-й номер WTA).
Ранее украинка не успела вовремя подать документы на соревнование, однако в итоге получила возможность сыграть через wild card.
Еще одна украинская теннисистка, Леся Цуренко, на старте Бирмингема встретится с Хезер Уотсон (91-й номер WTA).
Полное расписание и даты встреч появятся позже.
Источник — Sport.ua
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