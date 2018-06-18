Роджер ФЕДЕРЕР: «Сыграю на Уимблдоне, дальше - как позволит здоровье»

Роджер Федерер, который в третий раз в сезоне вышел на первую строчку в рейтинге АТР, заявил, что планирует сыграть на главных турнирах сезона. Тем не менее, швейцарец сомневается, удастся ли это в связи с состоянием здоровья.
«Я точно сыграю в Галле, как и на Уимблдоне. Насчет Канады будет видно. Надеюсь, что дальше я выступлю на всех крупных турнирах в этом сезоне. В любом случае я сыграю столько, сколько смогу, сколько позволит здоровье. Надеюсь, все будет в порядке.
Матчи в Штутгарте были захватывающими, особенно игра с первой строчкой на кону. Нечасто приходится участвовать в таких поединках».
Напомним Роджер Федерер вернулся на корт в Штутгарте и выиграл 98-й титул в карьере.
Источник — Tennis World USA
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