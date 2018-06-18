Роджер ФЕДЕРЕР: «Сыграю на Уимблдоне, дальше - как позволит здоровье»

Роджер Федерер, который в третий раз в сезоне вышел на первую строчку в рейтинге АТР , заявил, что планирует сыграть на главных турнирах сезона. Тем не менее, швейцарец сомневается, удастся ли это в связи с состоянием здоровья.

«Я точно сыграю в Галле, как и на Уимблдоне. Насчет Канады будет видно. Надеюсь, что дальше я выступлю на всех крупных турнирах в этом сезоне. В любом случае я сыграю столько, сколько смогу, сколько позволит здоровье. Надеюсь, все будет в порядке.

Матчи в Штутгарте были захватывающими, особенно игра с первой строчкой на кону. Нечасто приходится участвовать в таких поединках».