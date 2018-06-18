Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роджер ФЕДЕРЕР: «Сыграю на Уимблдоне, дальше - как позволит здоровье»

Швейцарский теннисист пытается сохранить силы на оставшуюся часть сезона

  • 18.06.2018 14:51
  • 209 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер, который в третий раз в сезоне вышел на первую строчку в рейтинге АТР, заявил, что планирует сыграть на главных турнирах сезона. Тем не менее, швейцарец сомневается, удастся ли это в связи с состоянием здоровья.
 
«Я точно сыграю в Галле, как и на Уимблдоне. Насчет Канады будет видно. Надеюсь, что дальше я выступлю на всех крупных турнирах в этом сезоне. В любом случае я сыграю столько, сколько смогу, сколько позволит здоровье. Надеюсь, все будет в порядке.
Матчи в Штутгарте были захватывающими, особенно игра с первой строчкой на кону. Нечасто приходится участвовать в таких поединках».
 
Напомним Роджер Федерер вернулся на корт в Штутгарте и выиграл 98-й титул в карьере.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.