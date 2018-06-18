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Рейтинг АТР. Федерер снова первый

Швейцарец в третий раз в сезоне сместил Рафаэля Надаля с вершины

  • 18.06.2018 10:42
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Рафаэль Надаль взял паузу после победы на Ролан Гаррос, в то время как Роджер Федерер триумфально вернулся в АТР тур победой на турнире в Штутгарте.

Это позволило швейцарцу сегодня вновь выйти на первое место в рейтинге АТР, в третий раз в сезоне опередив Надаля. Федерер начинает свою 310-ю неделя на вершине мирового рейтинга, что является рекордом АТР.

На этой неделе Роджеру предстоит защищать 500 очков на турнире в Галле, а преимущество над Надалем – всего 150 баллов.

Еще одно изменение в топ-10 – Григор Димитров вышел на пятую строчку, обойдя Марина Чилича.

Рейтинг АТР

Чемпионская гонка

Единственный украинец в топ-100, Александр Долгополов, потерял две строчки и теперь идет 64-м. Сергей Стаховский потерял 7 мест и теперь занимает 140-ю позицию.

Полная версия рейтинга АТР.

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