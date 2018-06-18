Рейтинг АТР. Федерер снова первый

Рафаэль Надаль взял паузу после победы на Ролан Гаррос, в то время как Роджер Федерер триумфально вернулся в АТР тур победой на турнире в Штутгарте.
Это позволило швейцарцу сегодня вновь выйти на первое место в рейтинге АТР, в третий раз в сезоне опередив Надаля. Федерер начинает свою 310-ю неделя на вершине мирового рейтинга, что является рекордом АТР.
На этой неделе Роджеру предстоит защищать 500 очков на турнире в Галле, а преимущество над Надалем – всего 150 баллов.
Еще одно изменение в топ-10 – Григор Димитров вышел на пятую строчку, обойдя Марина Чилича.
Рейтинг АТР
Чемпионская гонка
Единственный украинец в топ-100, Александр Долгополов, потерял две строчки и теперь идет 64-м. Сергей Стаховский потерял 7 мест и теперь занимает 140-ю позицию.
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