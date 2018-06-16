Халеп признана лучшей теннисисткой мая

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп признана лучшей теннисисткой по итогам мая, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также представительница чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина и представительница США Слоан Стивенс.
Уроженка Констанцы стала победительницей «Ролан Гаррос», в финале обыграв Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Симона впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».
Халеп ранее была признана лучшей теннисисткой января. В феврале в этой номинации победила чешка Петра Квитова, в марте — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова.
Источник — WTA
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