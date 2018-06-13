Стэн Вавринка пропустит еще несколько турниров

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка пропустит грунтовые турниры, которые состоятся в июле, сообщает Ubitennis.
33-летний спортсмен должен был приехать на соревнования в Бостаде (Швеция) и Гштааде (Швейцария), но медицинский штаб спортсмена посоветовал ему не заниматься частой сменой покрытия. В прошлом году Вавринка перенёс операцию на колене, и в этом ему пришлось пропустить почти три месяца, чтобы восстановить кондиции. Швейцарец вернулся на корт в мае, но с тех пор одержал всего одну победу в четырёх матчах.
Напомним Стэн Вавринка впервые с 2003-го года выпал из топ-250 мужского рейтинга. Сейчас швейцарец занимает 263-е место.
Источник — Ubitennis
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