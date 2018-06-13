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Стэн Вавринка пропустит еще несколько турниров

Швейцарец отказался приезжать на грунтовые турниры в Швеции и Швейцарии

  • 13.06.2018 22:55
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Getty Images. Стэн Вавринка
© Getty Images. Стэн Вавринка
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка пропустит грунтовые турниры, которые состоятся в июле, сообщает Ubitennis. 
 
33-летний спортсмен должен был приехать на соревнования в Бостаде (Швеция) и Гштааде (Швейцария), но медицинский штаб спортсмена посоветовал ему не заниматься частой сменой покрытия. В прошлом году Вавринка перенёс операцию на колене, и в этом ему пришлось пропустить почти три месяца, чтобы восстановить кондиции. Швейцарец вернулся на корт в мае, но с тех пор одержал всего одну победу в четырёх матчах. 
 
Напомним Стэн Вавринка впервые с 2003-го года выпал из топ-250 мужского рейтинга. Сейчас швейцарец занимает 263-е место.
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Источник — Ubitennis

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