Стэн Вавринка пропустит еще несколько турниров

САУДОВ ТО ВЫ ХЛОПНИТЕ, А ДАЛЬШЕ НЕ ПОМОЖЕТ ДАЖЕ * СЛЕПОЙ ЖРЕБИЙ*))))

Возможно и красавчик, но почему такая уверенность? Вдруг будет как Нерри Кастильо, или Лукарелли,...

Серьёзный перец! Судя по видео - получше Брандао и Адриано будет! Жаль росточком не вышел, но ест...

аргументы? есть успешные показатели со сборной и выигрыш 3(!!!) ЧЕ с молодежками.

00:15 — potapenkovd

Я ни ЧМ по футболу в параше смотреть не буду, ни "Крым-Крымского" не стану ТАМ смотреть...

00:02 — FatalisTUA

В Россию он конечно же не поедет о чем 100 раз уже говорилось. Но даже если бы поехал и побил Гас...