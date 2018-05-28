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Вавринка покинет ТОП-250

Падение швейцарского теннисиста продолжается

  • 28.05.2018 20:52
  • 923 просмотров
  • 3 комментария
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Вавринка покинет ТОП-250
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка уступил испанцу Гильермо Гарсия-Лопесу в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
 
Теперь Стэн выпадет из топ-250 мирового рейтинга. Это случится впервые с лета 2003 года, при том что профессионалом Вавринка стал в 2002 году.
 
Вавринка проиграл 6 из 7 последних матчей.
 
В 2017 году Стэн вышел в финал «Ролан Гаррос», где уступил Рафаэлю Надалю (6:2, 6:3, 6:1).
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Источник — Twitter

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 28.05.2018 21:12
    +2
    Наш Стаховский!
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    igorsergijenko
    online
      igorsergijenko, 28.05.2018 21:18
    +1
    за якими параметрами він Стаховський?) за кар'єрними показниками він крутіший за Медвєдєва))))
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    Володимир Форик
    online
      Володимир Форик, 28.05.2018 21:41
    +1
    В Ваврінки h2h з Федерером 3 - 20 , а в Стаха 1 - 1 !

    ))
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