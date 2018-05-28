Вавринка покинет ТОП-250

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка уступил испанцу Гильермо Гарсия-Лопесу в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Теперь Стэн выпадет из топ-250 мирового рейтинга. Это случится впервые с лета 2003 года, при том что профессионалом Вавринка стал в 2002 году.
Вавринка проиграл 6 из 7 последних матчей.
В 2017 году Стэн вышел в финал «Ролан Гаррос», где уступил Рафаэлю Надалю (6:2, 6:3, 6:1).
Источник — Twitter
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