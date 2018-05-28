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Ролан Гаррос. Вавринка зачехляет ракетку после первого круга

Победитель Ролан Гаррос-2015 не справился с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом

  • 28.05.2018 16:31
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Getty Images. Стэн Вавринка
© Getty Images. Стэн Вавринка
Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка проиграл в первом круге Ролан Гаррос. Победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде в 5 сетах уступил испанцу Гильермо Гарсие-Лопесу.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария)– 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(5), 6:3
 
Теннисисты провели на корте 3 часа 34 минуты. Вавринка выполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейкпойнтов из 19. На счету Гарсии-Лопеса 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 3 реализованный брейк-пойнт из 9.
 
Во время Уимблдона-2017 Вавринка получил травму колена, после которой долго не выступал. После возвращения швейцарец проиграл 7 из 11 матчей.
 
Напомним, Вавринка – победитель Ролан Гаррос-2015. Его избранница Донна Векич сегодня проведет матч первого раунда с украинкой Катериной Бондаренко.
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Источник — Sport.ua

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