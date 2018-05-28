Катерина Бондаренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Бондаренко проведет стартовый поединок против Донны Векич из Хорватии (№50 WTA).
Матч будет сыгран четвертым запуском на 12-м корте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после матча ATP Михаил Кукушкин – Альберт Рамос.
Букмекеры верят в победу Донны – 1,32, победа Кати оценена коэффициентом 3,8. Ранее теннисистки не встречались.
Плеер в видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.