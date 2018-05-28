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Катерина Бондаренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга Ролан Гаррос

  • 28.05.2018 11:52
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Бондаренко проведет стартовый поединок против Донны Векич из Хорватии (№50 WTA).

Матч будет сыгран четвертым запуском на 12-м корте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после матча ATP Михаил Кукушкин – Альберт Рамос.

Букмекеры верят в победу Донны – 1,32, победа Кати оценена коэффициентом 3,8. Ранее теннисистки не встречались.

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Плеер в видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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