Катерина Бондаренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Бондаренко проведет стартовый поединок против Донны Векич из Хорватии (№50 WTA).



Матч будет сыгран четвертым запуском на 12-м корте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после матча ATP Михаил Кукушкин – Альберт Рамос.

Букмекеры верят в победу Донны – 1,32, победа Кати оценена коэффициентом 3,8. Ранее теннисистки не встречались.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Плеер в видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.