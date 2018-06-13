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Шарапова и Киз не сыграют в Бирмингеме

Две экс-чемпионки пропустят турнир

  • 13.06.2018 20:31
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз

Мария Шарапова и Мэдисон Киз отказались от участия в престижном травяном турнире в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе (18-24 июня). Причины такого решения пока не известны.

Шарапова дважды выигрывала турнир в Бирмингеме (в 2004 и 2005 годах), а Киз побеждала на этих соревнованиях в 2016 году.

В этом году в Бирмингеме сыграют Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина (первые два номера посева), а также действующая чемпионка турнира Петра Квитова.

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