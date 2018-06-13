Шарапова и Киз не сыграют в Бирмингеме

Мария Шарапова и Мэдисон Киз отказались от участия в престижном травяном турнире в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе (18-24 июня). Причины такого решения пока не известны.
Шарапова дважды выигрывала турнир в Бирмингеме (в 2004 и 2005 годах), а Киз побеждала на этих соревнованиях в 2016 году.
В этом году в Бирмингеме сыграют Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина (первые два номера посева), а также действующая чемпионка турнира Петра Квитова.
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