Шарапова и Киз не сыграют в Бирмингеме

Мария Шарапова и Мэдисон Киз отказались от участия в престижном травяном турнире в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе (18-24 июня). Причины такого решения пока не известны.

Шарапова дважды выигрывала турнир в Бирмингеме (в 2004 и 2005 годах), а Киз побеждала на этих соревнованиях в 2016 году.

В этом году в Бирмингеме сыграют Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина (первые два номера посева), а также действующая чемпионка турнира Петра Квитова.