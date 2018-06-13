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Энди Маррей выступит на турнире в Лондоне перед Уимбилдоном

Британец надеется успеть восстановиться к турниру Большого шлема

  • 13.06.2018 01:42
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Британец Энди Маррей, который на этой неделе должен был вернуться в тур на соревнованиях категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), но снялся, поскольку не успел набрать форму, продолжает активно тренироваться и в последнее время на тренировках здорово передвигается по корту. Об этом сообщает Daily Mail.
 
Предполагается, что на следующей неделе Энди примет участие в турнире ATP 500 в Лондоне. Сам британец заявлял, что надеется принять участие в Уимблдоне. Лондонский турнир «Большого шлема» стартует 2 июля.
 
Маррей не играл в профессиональном туре после Уимблдона-2017, и сейчас набирает форму после операции на бедре, которую он перенёс в январе.
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Источник — Daily Mail

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