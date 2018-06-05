Энди МАРРЕЙ: «Надеюсь, выступлю на Уимблдоне»

Вчера мать Энди Маррея Джуди рассказала о том, что ее сын уже вернулся на корт после операции на бедре.
Теперь же сам Энди Маррей заявил, что надеется выступить на Уимблдоне:
«Пока все шло очень медленно. Я уже пропустил почти целый год, что гораздо дольше, чем я рассчитывал. Но я постепенно приближаюсь к тому, чтобы вернуться на корт.
Я начал тренироваться несколько дней назад. Надеюсь, что подготовлюсь к сезону турниров на траве. Да, я надеюсь, что приму участие в Уимблдоне.
Конечно, главным фаворитом будет Роджер Федерер, который добился феноменальных результатов на траве. Он точно приедет на этот турнир и будет претендовать на победу. Но никогда не знаешь, как всё сложится. Многое зависит от жеребьевки».
Источник — AFP
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