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Энди МАРРЕЙ: «Надеюсь, выступлю на Уимблдоне»

Британец рассказал о своем восстановлении после травмы

  • 05.06.2018 18:39
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Вчера мать Энди Маррея Джуди рассказала о том, что ее сын уже вернулся на корт после операции на бедре.

Теперь же сам Энди Маррей заявил, что надеется выступить на Уимблдоне:

«Пока все шло очень медленно. Я уже пропустил почти целый год, что гораздо дольше, чем я рассчитывал. Но я постепенно приближаюсь к тому, чтобы вернуться на корт.

Я начал тренироваться несколько дней назад. Надеюсь, что подготовлюсь к сезону турниров на траве. Да, я надеюсь, что приму участие в Уимблдоне.

Конечно, главным фаворитом будет Роджер Федерер, который добился феноменальных результатов на траве. Он точно приедет на этот турнир и будет претендовать на победу. Но никогда не знаешь, как всё сложится. Многое зависит от жеребьевки».

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Источник — AFP

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