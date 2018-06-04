Джуди МАРРЕЙ: «Энди уже вернулся на корт»

Сейчас Энди Маррей продолжает восстанавливаться после операции на бедре.
Мать экс-первой ракетки мира заявила, что ее сын уже вернулся на корт и готовится к травяным турнирам, в том числе и к Уимблдону, который пройдет в июле:
«Он продолжает восстанавливаться. Энди уже вернулся на корт. Его целью всё также остаётся участие в турнирах на траве, будем надеяться, что всё получится».
Источник — BBC
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