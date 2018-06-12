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Главный корт Ролан Гаррос будет разрушен

Организаторы турнира запланировали тотальную реконструкцию арены

  • 12.06.2018 15:13
  • 729 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images
© Getty Images

Ролан Гаррос остается единственным турниром Большого Шлема, на котором на кортах по-прежнему нет крыши и искусственного освещения. Это часто создает проблемы с расписанием в дождевые дни турнира.

Теперь же организаторы турнира наконец-то решились провести реконструкцию главной арены турнира – корта имени Филиппа Шатрие.

При чем, изменения будут радикальными. Корт сначала будет полностью разрушен, а затем за 10 месяцев возведен заново – уже с крышей и искусственным освещением.

Дабы успеть к началу Ролан Гаррос-2019, работы будут идти 6 дней в неделю практически без перерывов.

Напомним, Ролан Гаррос-2018 завершился в воскресенье победой Рафаэля Надаля в мужском финале.

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Источник — New York Times

(3 голоса)

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Комментарии
    dydyyura
    online
      dydyyura, 12.06.2018 16:35
    0
    давно пора, то во время дождя по ходу турнира по тв показывают повторы, а это минус зритель и дешевле реклама
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