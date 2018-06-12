Главный корт Ролан Гаррос будет разрушен

Ролан Гаррос остается единственным турниром Большого Шлема, на котором на кортах по-прежнему нет крыши и искусственного освещения. Это часто создает проблемы с расписанием в дождевые дни турнира.
Теперь же организаторы турнира наконец-то решились провести реконструкцию главной арены турнира – корта имени Филиппа Шатрие.
При чем, изменения будут радикальными. Корт сначала будет полностью разрушен, а затем за 10 месяцев возведен заново – уже с крышей и искусственным освещением.
Дабы успеть к началу Ролан Гаррос-2019, работы будут идти 6 дней в неделю практически без перерывов.
Напомним, Ролан Гаррос-2018 завершился в воскресенье победой Рафаэля Надаля в мужском финале.
Источник — New York Times
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