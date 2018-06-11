Ноттингем. Надежда Киченок покидает турнир

Украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова проиграли поединок первого раунда парного разряда на травяном турнире в британском Ноттингеме. Украинско-австралийская пара, посеяная под вторым номером, не смогла обыграть мексиканско-американский дуэт Джулиана Олмос / Дезире Кравчик.
Ноттингем. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Джулиана Олмос (Мексика) / Дезире Кравчик (США) – 7:6(6), 2:6, 4:10
Во втором круге Олмос и Кравчик сыграют против пары Зарина Дияс / Сайсай Чжэн.
Источник — Sport.ua
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