Ноттингем. Надежда Киченок покидает турнир

22:30 — Kostya Volkov

травите травите кто из вас возьмет сборную скажет выведу с первого места выведет в четвертьфинал ...

22:29 — СЕРГЕЙ КАКУН

Блохин не плохой мотиватор или оратор , но как тренер тактик очень слаб , ни где себя не проявил ...

22:08 — endi_vilch_95

Хорошо, что попались тогда на Швейцарию. С французами в лице Зидана, Анри, Виейра, Трезеге шансы ...