ТИМ: «У меня было преимущество над всеми теннисистами, кроме Надаля»

«Лучше наблюдать за игрой Рафы по телевизору, нежели противостоять ему на теннисном корте. Как правило, поединки с испанцем получаются достаточно сложными в физическом плане. Я горжусь тем, что впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», но нужно продолжать в том же духе.

Условия в Париже схожи с теми, что были на соревнованиях в Монте-Карло. На самом деле очень тяжело играть против Рафы на мэйджоре, несколько проще — на турнирах, где для победы в матче нужно выиграть два сета. Условия на центральном корте Парижа помогли мне получить преимущество над всеми теннисистами, кроме Надаля».