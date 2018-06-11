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ТИМ: «У меня было преимущество над всеми теннисистами, кроме Надаля»

Финалист Ролан Гаррос отдал дань уважения Рафаэлю Надалю

  • 11.06.2018 08:31
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Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль надаль
© Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль надаль
Австрийский теннисист Доминик Тим после поражения в финале Открытого чемпионата Франции от Рафаэля Надаля рассказал, что ему не удалось.
 
«Лучше наблюдать за игрой Рафы по телевизору, нежели противостоять ему на теннисном корте. Как правило, поединки с испанцем получаются достаточно сложными в физическом плане. Я горжусь тем, что впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», но нужно продолжать в том же духе. 
 
Условия в Париже схожи с теми, что были на соревнованиях в Монте-Карло. На самом деле очень тяжело играть против Рафы на мэйджоре, несколько проще — на турнирах, где для победы в матче нужно выиграть два сета. Условия на центральном корте Парижа помогли мне получить преимущество над всеми теннисистами, кроме Надаля».
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Источник — Roland Garros

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