Слоан СТИВЕНС: «Если проигрывать, то первой ракетке мира»

В финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс в трех сетах уступила Симоне Халеп.

«Спасибо всем за эти прекрасные несколько недель. В руках я держу не тот трофей, который мне бы хотелось, но этот тоже довольно красивый».

«Поздравляю Симону с первым трофеем Большого шлема. Тебе очень идет. Если кому и проигрывать, то первой ракетке мира», - сказал Стивенс.

Именно американская теннисистка потеснит украинку Элину Свитолину с 4-й позиции рейтинга WTA.