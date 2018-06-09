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Слоан СТИВЕНС: «Если проигрывать, то первой ракетке мира»

Теннисистка поздравила соперницу, которая выиграла Ролан Гаррос

  • 09.06.2018 20:21
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Getty images. Слоан Стивенс
© Getty images. Слоан Стивенс

В финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс в трех сетах уступила Симоне Халеп.

«Спасибо всем за эти прекрасные несколько недель. В руках я держу не тот трофей, который мне бы хотелось, но этот тоже довольно красивый».

«Поздравляю Симону с первым трофеем Большого шлема. Тебе очень идет. Если кому и проигрывать, то первой ракетке мира», - сказал Стивенс.

Именно американская теннисистка потеснит украинку Элину Свитолину с 4-й позиции рейтинга WTA.

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Источник — WTA

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