Слоан СТИВЕНС: «Если проигрывать, то первой ракетке мира»

В финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс в трех сетах уступила Симоне Халеп.
«Спасибо всем за эти прекрасные несколько недель. В руках я держу не тот трофей, который мне бы хотелось, но этот тоже довольно красивый».
«Поздравляю Симону с первым трофеем Большого шлема. Тебе очень идет. Если кому и проигрывать, то первой ракетке мира», - сказал Стивенс.
Именно американская теннисистка потеснит украинку Элину Свитолину с 4-й позиции рейтинга WTA.
Источник — WTA
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