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Как Халеп выиграла свой первый турнир Большого шлема

Румынка Симона Халеп стала победительницей Ролан Гаррос

  • 09.06.2018 19:28
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Getty images
© Getty images

В финале Симона Халел в трех сетах одолела Слоан Стивенс и взяла свой первый трофей Большого шлема.

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Источник — Roland Garros

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