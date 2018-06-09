Как Халеп выиграла свой первый турнир Большого шлема

В финале Симона Халел в трех сетах одолела Слоан Стивенс и взяла свой первый трофей Большого шлема.
Источник — Roland Garros
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В финале Симона Халел в трех сетах одолела Слоан Стивенс и взяла свой первый трофей Большого шлема.
Источник — Roland Garros
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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