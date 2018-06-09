Симона Халеп – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого июня на Открытом чемпионате Франции лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп проведет финальный поединок против американки Слоан Стивенс (№10 WTA).
Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Напомним, в полуфинале Симона Халеп обыграла испанку Гарбинье Мугурусу, Слоан Стивенс – свою соотечественницу Мэдисон Киз.
Ранее теннисистки встречались 7 раз, в пяти матчах победу одержала Халеп. Оба поединка на грунте также закончились в пользу румынки. Последний раз Слоан побеждала Симону в первом круге Открытого чемпионата Австралии в 2013-м году (тогда американка дошла до полуфинала, где уступила Виктории Азаренко).
Для 26-летней Халеп это будет четвертый финал на турнирах серии Большого шлема. Все предыдущие главные матчи она проиграла. Для 25-летней Стивенс этот финал – второй, американка является действующей чемпионкой US Open.
С новой недели, независимо от результата сегодняшнего матча, Слоан установит новый карьерный рекорд, поднявшись на четвертое место в рейтинге WTA. В Чемпионской гонке Стивенс может вплотную приблизиться ко второму месту, которое занимает Каролин Возняцки. Для это нужна победа, в противном случае американка будет шестой.
Халеп продолжит возглавлять мировую классификацию и гонку WTA при любом результате матча.
Букмекеры отдают предпочтение румынке – 1,4. Коэффициент на победу ее соперницы – 3,3.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Мне кажется, что все таки больше вероятность победы Слоан) болеть тоже буду за румынку, пора уже ей взять БШ, а то как то неполноценная первая ракетка)
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