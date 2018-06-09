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Симона Халеп – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

  • 09.06.2018 12:37
  • 763 просмотра
  • 7 комментариев
Метки
WTA. Слоан Стивенс и Симона Халеп
© WTA. Слоан Стивенс и Симона Халеп

Девятого июня на Открытом чемпионате Франции лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп проведет финальный поединок против американки Слоан Стивенс (№10 WTA).

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
 
Напомним, в полуфинале Симона Халеп обыграла испанку Гарбинье Мугурусу, Слоан Стивенс – свою соотечественницу Мэдисон Киз.
 
Ранее теннисистки встречались 7 раз, в пяти матчах победу одержала Халеп. Оба поединка на грунте также закончились в пользу румынки. Последний раз Слоан побеждала Симону в первом круге Открытого чемпионата Австралии в 2013-м году (тогда американка дошла до полуфинала, где уступила Виктории Азаренко).
 
Для 26-летней Халеп это будет четвертый финал на турнирах серии Большого шлема. Все предыдущие главные матчи она проиграла. Для 25-летней Стивенс этот финал – второй, американка является действующей чемпионкой US Open.
 
С новой недели, независимо от результата сегодняшнего матча, Слоан установит новый карьерный рекорд, поднявшись на четвертое место в рейтинге WTA. В Чемпионской гонке Стивенс может вплотную приблизиться ко второму месту, которое занимает Каролин Возняцки. Для это нужна победа, в противном случае американка будет шестой.
 
Халеп продолжит возглавлять мировую классификацию и гонку WTA при любом результате матча.
 
Букмекеры отдают предпочтение румынке – 1,4. Коэффициент на победу ее соперницы – 3,3. 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.06.2018 12:49
    +2
    Поскольку я за логику в теннисе, то болеть буду за Халеп, конечно.
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    Mukomol
      Mukomol, 09.06.2018 12:55
    +1
    Тобто Халеп з 5-ї спроби може сьогодні вперше виграти турнір ВШ ?
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    Dima Stoyan
      Dima Stoyan, 09.06.2018 12:55
    0
    Stanislav Matusevych, 09.06.2018 12:49
    Поскольку я за логику в теннисе, то болеть буду за Халеп, конечно.

    Мне кажется, что все таки больше вероятность победы Слоан) болеть тоже буду за румынку, пора уже ей взять БШ, а то как то неполноценная первая ракетка)
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 09.06.2018 12:56
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.06.2018 12:49
    Поскольку я за логику в теннисе, то болеть буду за Халеп, конечно.
    Чо?
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 13:15
    0
    Слоан сбалансированно играет на этом турнире, держит мяч готовит атаки не много ошибается, халеп на грунте как рыба в воде в защите тащит все, добавила в агрессии, мощи заверщающих ударов и она фаворит сегодня, есть только одно но психология от халеп ждут победы, слоан уже прыгнула выше головы на грунте, если симону начнет лихорадить Стивенс этим воспользуется. Что касается моего прогноза, я смотрел много матчей этих девушек на турнире, слоан играла в далеко не с грунтовыми зубрами, халеп одназначно сильнее на грунте, слоан просто не сможет ее забить на этом покрытие, ну а ток как халеп выходит из обороны, на грунте мало у кого получается, победа румынки, если конечно не подарит шлем как в австалии
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 13:30
    0
    Сейчас смотрю турнир ветеранов, боже как же клийстерс забила на свою форму
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    blade2017
      blade2017, 09.06.2018 13:59
    0
    За Слоан!
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