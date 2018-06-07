Ролан Гаррос. Слоан Стивенс обыграла Киз и вышла в финал

Слоан Стивенс (10) завоевала путёвку в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 17 минут. Стивенс не подала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7, допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Киз 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта, 25 виннеров и 41 невынужденная ошибка.
Ролан Гаррос, полуфинал
Слоан Стивенс(США,10) - Мэдисон Киз (США, 13) - 6:4, 6:4.
В финале Ролан Гаррос действующая победительница US Open, Стивенс встретится с румынкой Симоной Халеп.
Напомним, по итогам Ролан Гаррос, Слоан Стивенс потеснит Элину Свитолину с четвертой строчки рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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