Ролан Гаррос. Слоан Стивенс обыграла Киз и вышла в финал

21:34 — Андрей Бибиков

Как ты не поймёшь, ситуация не ясная, поэтому и уходят игроки, так и должно быть

21:33 — Олександр Бондаренко

Потому что Ингулец занял четвертое место оно нечего не решало!!!

21:32 —

Слияние может быть, но не на словах, а слияние активов и полное оформление со счетами и реквизита...

21:32 — Андрей Бибиков

Вот именно то что ты написал в 1 предложении так и есть. Подменить невозможно, если ты это не по...

21:31 — Sasha3110

А почему именно Зирку оставить,почему не дать шанс тому же Ингульцу сыграть в УПЛ???

21:31 — Олександр Бондаренко

Ти что дерево!!!я тебе еще раз повторяю они местами поменяла,но не игроками!!!

21:29 — Олександр Бондаренко

Хоть один человек понимает смисл браво!!!А то здесь всякие Биби чушь несут всякую!!!

21:29 — Андрей Бибиков

А объединение и происходит на знакомстве, на договорённостях между клубами, в Эстонии приведу слу...