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Ролан Гаррос. Слоан Стивенс обыграла Киз и вышла в финал

Американка встретится с первой ракеткой мира, Симоной Халеп

  • 07.06.2018 20:42
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Instagram. Слоан Стивенс
© Instagram. Слоан Стивенс
Слоан Стивенс (10) завоевала путёвку в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4. 
 
Матч длился 1 час 17 минут. Стивенс не подала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7, допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Киз 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта, 25 виннеров и 41 невынужденная ошибка. 
 
Ролан Гаррос, полуфинал
Слоан Стивенс(США,10) - Мэдисон Киз (США, 13) - 6:4, 6:4.
 
В финале Ролан Гаррос действующая победительница US Open, Стивенс встретится с румынкой Симоной Халеп.
 
Напомним, по итогам Ролан Гаррос, Слоан Стивенс потеснит Элину Свитолину с четвертой строчки рейтинга WTA.
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Источник — Sport.ua

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