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Симона ХАЛЕП: «С каждым днем играю все лучше»

Первая ракетка мира довольна победой над Гарбинье Мугурусой

  • 08.06.2018 10:07
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Вчера Симона Халеп в полуфинале Ролан Гаррос обыграла Гарбинье Мугурусу 6:1, 6:4. В финале румынка сыграет со Слоан Стивенс.

Халеп считает, что прибавляет по ходу турнира:

«Я очень рада, что смогла обыграть такую теннисистку, как Мугуруса. Она прекрасная соперница, очень сильный игрок. Противостоять ей всегда непросто. Думаю, я сыграла отлично. Повторюсь, но я действительно провела свой лучший на турнире. С каждым днём я играю всё лучше, и это меня радует.

Иногда игра получается, иногда — нет. Но если матч заканчивается позитивно, то это уже не так важно. Сегодня я отлично себя чувствовала на корте. У меня был позитивный настрой. Я играла здорово с самого начала встречи.

Думаю, девятый гейм второго сета был самым важным в матче. Мне удалось выиграть долгий гейм, а следующий я взяла довольно просто. Мне кажется, сказался психологический момент. Я просто не сдавалась. Да, я немного расстроилась из-за того, как играла в том гейме. Я совершила две двойные ошибки, мне было нелегко. Но я сохраняла спокойствие и концентрацию. Я не сдавалась, а это самое важное в моей игре. После этого я была уверена в победе».

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