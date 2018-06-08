Гарбинье МУГУРУСА: «Поражение оставило неприятный осадок»

Вчера Гарбинье Мугуруса в полуфинале Ролан Гаррос уступила Симоне Халеп. Со счетом 1:6, 4:6. Испанка прокомментировала неудачный для нее матч:
«Симона показала отличную игру. Она действовала в агрессивном ключе и при этом допустила небольшое количество ошибок. Конечно, поражение оставляет неприятный осадок, поскольку я очень хотела выйти в финал.
Впрочем, выступление в Париже нужно оценить позитивно, поскольку мне удалось дойти до полуфинала турнира Большого шлема. Теперь необходимо готовиться к травяному сезону».
Источник — Ubitennis
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.