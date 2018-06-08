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Гарбинье МУГУРУСА: «Поражение оставило неприятный осадок»

Испанка прокомментировала свой вылет из Ролан Гаррос

  • 08.06.2018 08:27
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Вчера Гарбинье Мугуруса в полуфинале Ролан Гаррос уступила Симоне Халеп. Со счетом 1:6, 4:6. Испанка прокомментировала неудачный для нее матч:

«Симона показала отличную игру. Она действовала в агрессивном ключе и при этом допустила небольшое количество ошибок. Конечно, поражение оставляет неприятный осадок, поскольку я очень хотела выйти в финал.

Впрочем, выступление в Париже нужно оценить позитивно, поскольку мне удалось дойти до полуфинала турнира Большого шлема. Теперь необходимо готовиться к травяному сезону».

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Источник — Ubitennis

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