Марин ЧИЛИЧ: «Травма колена осталась позади»

Вчера Марин Чилич в четвертьфинале Ролан Гаррос в четырех сетах уступил Хуану Мартину дель Потро и покинул турнир.

Сам хорват уже думает о предстоящем травяном сезоне:

«Сейчас необходимо сконцентрироваться на предстоящих турнирах. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Травяной сезон короткий, поэтому я хочу быть в хорошей форме.

Я рад, что травма колена осталась позади. Чувствую себя здоровым с физической точки зрения. Я хорошо выступил в Париже и сумел дойти до четвертьфинала».