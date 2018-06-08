Марин ЧИЛИЧ: «Травма колена осталась позади»

Вчера Марин Чилич в четвертьфинале Ролан Гаррос в четырех сетах уступил Хуану Мартину дель Потро и покинул турнир.
Сам хорват уже думает о предстоящем травяном сезоне:
«Сейчас необходимо сконцентрироваться на предстоящих турнирах. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Травяной сезон короткий, поэтому я хочу быть в хорошей форме.
Я рад, что травма колена осталась позади. Чувствую себя здоровым с физической точки зрения. Я хорошо выступил в Париже и сумел дойти до четвертьфинала».
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