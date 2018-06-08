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Марин ЧИЛИЧ: «Травма колена осталась позади»

Хорват уже ждет травяного сезона

  • 08.06.2018 08:20
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич

Вчера Марин Чилич в четвертьфинале Ролан Гаррос в четырех сетах уступил Хуану Мартину дель Потро и покинул турнир.

Сам хорват уже думает о предстоящем травяном сезоне:

«Сейчас необходимо сконцентрироваться на предстоящих турнирах. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Травяной сезон короткий, поэтому я хочу быть в хорошей форме.

Я рад, что травма колена осталась позади. Чувствую себя здоровым с физической точки зрения. Я хорошо выступил в Париже и сумел дойти до четвертьфинала».

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