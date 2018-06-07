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Известны все полуфиналисты мужского Ролан Гаррос

Фаворитом считается Рафаэль Надаль

  • 07.06.2018 16:30
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Getty images. Рафаэль Надаль
© Getty images. Рафаэль Надаль

Сегодня Рафаэль Надаль разобрался с Диего Шварцманом и вышел в полуфинал Ролан Гаррос.

Там испанец сыграет против Хуана Мартина Дель Потро, который в 1/4 финала прошел Марина Чилича. Во втором полуфинале встретятся сенсационный итальянец Марко Чеккинато и Доминик Тим.

Оба матча состоятся 8 июня.

Женские полуфиналы проходят сегодня.

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Источник — Sport.ua

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