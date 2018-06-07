Гарбинье Мугуруса – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСи

Седьмого июня на Открытом чемпионате Франции румынка Симона Халеп (№1 WTA) проведет полуфинальный поединок против испанки Гарбинье Мугурусы (№3 WTA).
Время начала встречи – 16:10 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,9 против 2,05.
Напомним, победительница этого матча со следующей недели будет возглавлять рейтинг WTA. Во втором полуфинале сыграют американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.