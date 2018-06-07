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Гарбинье Мугуруса – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСи

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала Ролан Гаррос

  • 07.06.2018 16:00
  • 976 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Седьмого июня на Открытом чемпионате Франции румынка Симона Халеп (№1 WTA) проведет полуфинальный поединок против испанки Гарбинье Мугурусы (№3 WTA).

Время начала встречи – 16:10 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,9 против 2,05. 
 

Напомним, победительница этого матча со следующей недели будет возглавлять рейтинг WTA. Во втором полуфинале сыграют американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.06.2018 16:30
    0
    в Мугуруси вже як не йде, то не йде. ти хоч стінку проти неї постав, вона всеодно їй програє. ось така тенісистка настрою. а ми ще на Еліну нарікаємо)))
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2018 16:33
    +2
    dudigo78, 07.06.2018 16:30
    в Мугуруси вже як не йде, то не йде. ти хоч стінку проти неї постав, вона всеодно їй програє. ось така тенісистка настрою. а ми ще на Еліну нарікаємо)))
    У Мугурусы вообще чуть ли не первый нормальный турнир за полсезона получился.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.06.2018 16:47
    0
    Stanislav Matusevych, 07.06.2018 16:33
    dudigo78, 07.06.2018 16:30 в Мугуруси вже як не йде, то не йде. ти хоч стінку проти неї постав, вона всеодно їй програє. ось така тенісистка настрою. а ми ще на Еліну нарікаємо))) У Мугурусы вообще чуть ли не первый нормальный турнир за полсезона получился.
    но перший сет це щось із чимось. але я надіюсь що вона збереться і заграє так як вчора з мельдонієвою
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    captain2009
    online
    captain2009, 07.06.2018 16:50
    +1
    Если Симона не выиграет этот матч, а потом и финал, то это будет уже слишком печально ) после вылета Элины болею именно за нее, так как считаю, что она уже давно наработала на свой первый Шлем. Она (Халеп) в прекрасной форме, помешать ей могут только неудачно сошедшиеся в очередной раз для нее звезды, ну или травма. Может Габи, конечно, и совершит камбэк, но уж как-то легко она отдала первый сет.
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