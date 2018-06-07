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Ролан Гаррос. Халеп и Мугуруса разыграют звание первой ракетки

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции на кону будет стоять лидерство в рейтинге WTA

  • 07.06.2018 10:25
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Седьмого июня на кортах Парижа состоятся два полуфинальных матча WTA. В первом поединке сразятся на данный момент лидер мирового рейтинга румынка Халеп и третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса.
 
В случае своей победы испанская теннисистка обгонит румынку в рейтинге (у нее станет 7070 очков против 6750 у соперницы) и снова возглавит рейтинг WTA. А в случае победы на турнире она поднимется на второе место в Чемпионской гонке .
 
Победа румынки в полуфинале сохранит ее высокую позицию в мировой классификации, в Гонке WTA Халеп останется первой при любых раскладах.
 
Напомним, во втором полуфинале сыграют американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.
 
Оба полуфинала состоятся не ранее 16:00 по Киеву.
 
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Источник — Sport.ua

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