Ролан Гаррос. Халеп и Мугуруса разыграют звание первой ракетки

И не надо его лечить. Он - художник, он так видит. Только если он настоящий художник, то пускай в...

11:53 — digital_summer

Так почитай свои любимые российские ресурсы, просветись. Из первой волны продажи в 700 000 билето...

11:51 — Darkness1984

Украинский знают многие, но мало кто на нем разговаривает. еще пройдет не один десяток лет, когда...

11:50 — Darkness1984

при чем тут нацики? или ты свою национальность ненавидишь?

11:47 — Cortazar

Все очень просто - в те времена меня учили на русском. А украинский я знаю тоже, если чо...

11:46 — Darkness1984

отношусь нормально, так как это футбол.. а то, что сказал павелка, это популизм. кто захочет смот...