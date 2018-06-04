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Рейтинг WTA. Кто станет первой ракеткой после Ролан Гаррос?

Две теннисистки сохраняют шансы обойти Симону Халеп в мировой классификации

  • 04.06.2018 21:25
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
После вылета Каролин Возняцки с Ролан Гаррос-2018 шансы Симоны Халеп остаться во главе рейтинга WTA заметно возросли. Теперь абсолютно все зависит от самой румынки. Тажке подняться на вершину рейтинга может испанка Гарбинье Мугурусы, которая на данный момент замыкает топ-3 мировой классификации.
 
Сегодня, четвертого июня, 24-летняя Гарбинье практически без борьбы вышла в четвертьфинал (травма Леси Цуренко), где сыграет против экс-первой ракетки Марии Шараповой из России (прошла в 1/4 финала на отказе Серены Уильямс).
 
Getty Images. Гарбинье Мугуруса
 
Для того, чтобы возглавить рейтинг WTA Мугурусе нужно выходить в финал. Учитывая тот факт, что она находится с Халеп в одной части сетки, румынка при таком раскладе остановится ранее.
 
Симоне Халеп, которая в четвертьфинале сразится с немкой Анжелик Кербер, для сохранения высокой позиции достаточно выйти в полуфинал и не проиграть там Мугурусе.
 
Getty Images. Симона Халеп
 
Во всех отальных ситуациях первой ракеткой снова станет Каролин Возняцки.
 
  До турнира Нужно защитить Точка отсчета 1-й круг 2-й круг 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Победа
Возняцки 6935 430 6505 6515 6575 6635 6745 - - - -
Халеп 7270 1300 5970 5980 6040 6100 6210 6400 6750 7270 7970
Мугуруса 6010 240 5770 5780 5840 5900 6010 6200 6550 7070 7770

 

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Источник — Sport.ua

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