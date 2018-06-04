Рейтинг WTA. Кто станет первой ракеткой после Ролан Гаррос?

После вылета Каролин Возняцки с Ролан Гаррос-2018 шансы Симоны Халеп остаться во главе рейтинга WTA заметно возросли. Теперь абсолютно все зависит от самой румынки. Тажке подняться на вершину рейтинга может испанка Гарбинье Мугурусы, которая на данный момент замыкает топ-3 мировой классификации.

Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Для того, чтобы возглавить рейтинг WTA Мугурусе нужно выходить в финал. Учитывая тот факт, что она находится с Халеп в одной части сетки, румынка при таком раскладе остановится ранее.

Симоне Халеп, которая в четвертьфинале сразится с немкой Анжелик Кербер, для сохранения высокой позиции достаточно выйти в полуфинал и не проиграть там Мугурусе.

Getty Images. Симона Халеп

Во всех отальных ситуациях первой ракеткой снова станет Каролин Возняцки.