Ролан Гаррос. Касаткина в третий раз за сезон обыграла Возняцки

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки снова не смогла победить россиянку Дарью Касаткину (№14 WTA).
Ролан Гаррос. 4-й круг
Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:7(5), 3:6
Напомним, большая часть матча была сыграна третьего июня. Во втором сете Возняци попросила о переносе из-за наступления темноты, Касаткина приняла предложение. Официальные особы матча поначалу не дали добро на перенос, но через некоторое время также согласились. После возобновления поединка Касаткина выиграла 3 гейма и победила.
В четвертьфинале россиянка встретится в американкой Слоан Стивенс.
Источник — Sport.ua
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