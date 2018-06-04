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Ролан Гаррос. Касаткина в третий раз за сезон обыграла Возняцки

Россиянка в четвертьфинале встретится со Слоан Стивенс из США

  • 04.06.2018 14:20
  • 690 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Дарья Касаткина
© Getty Images. Дарья Касаткина
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки снова не смогла победить россиянку Дарью Касаткину (№14 WTA).
 
Ролан Гаррос. 4-й круг
Каролин Возняцки (Дания) –  Дарья Касаткина (Россия) –  6:7(5), 3:6
 
 
Напомним, большая часть матча была сыграна третьего июня. Во втором сете Возняци попросила о переносе из-за наступления темноты, Касаткина приняла предложение. Официальные особы матча поначалу не дали добро на перенос, но через некоторое время также согласились. После возобновления поединка Касаткина выиграла 3 гейма и победила.
 
В четвертьфинале россиянка встретится в американкой Слоан Стивенс.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2018 14:49
    +1
    Тем временем, в юниорском турнире Виктория Дема победила в первом круге 7-ю сеяную японку Сато. На прошлой неделе Дема стала финалисткой подготовительного к РГ турнира в Бельгии 1-й категории.
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